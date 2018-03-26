На дорогах Ростова-на-Дону к ЧМ-2018 установят более 100 дополнительных камер

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 марта. / ТАСС /. Более 100 комплексов фотовидеофиксации установят на дорогах Ростова-на-Дону по маршрутам движения клиентских групп Международной федерации футбола (ФИФА) во время чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщил в ходе заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при региональном правительстве глава администрации Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев.

"По маршрутам движения клиентских групп ФИФА мы предусматриваем дополнительное размещение 106 стационарных комплексов фотовидеофиксации, до 1 мая завершим", — пояснил он.

Также, по его словам, разработана схема по размещению ограждений для разделения транспортных и пешеходных потоков во время проведения чемпионата мира.

Для болельщиков разработают универсальные брошюры по логистике. Они будут распространяться в электронном и бумажном виде при прилете в аэропорт, в гостиницах, в волонтерских центрах. Также для удобства иностранных гостей запустят информационный ресурс и мобильное приложение на нескольких языках по транспортной доступности города.

Ранее сообщали, что участки дорог, по которым будет двигаться спецтранпорт ФИФА во время чемпионата мира по футболу 2018 года, полностью отремонтируют к 15 мая. В рамках подготовки к чемпионату мира в Ростове-на-Дону отремонтировали дорожное покрытие городских дорог на 186 объектах площадью почти 2,6 млн кв. м. В их числе реконструировали центральный мостовой переход через реку Дон в створе Ворошиловского проспекта.

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Сочи. В Ростове-на-Дону пройдут пять матчей ЧМ-2018: четыре игры группового этапа и один матч 1/8 финала. Известно, что на «Ростов-Арене» сыграют сборные Бразилии, Швейцарии, Саудовской Аравии, Южной Кореи, Мексики, Исландии и Хорватии.