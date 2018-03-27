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Соревнования по скалолазанию состоялись в Щербинке
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Соревнования по скалолазанию состоялись в Щербинке 

Префектура ТиНАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: Федерация скалолазания Москвы
Открытые соревнования по скалолазанию прошли на территории городского округа Щербинка 24 марта. Организаторами мероприятия выступили Департамент спорта и туризма и Федерация скалолазания Москвы.
Турнир прошел на базе Спортивно-развлекательного центра «Радуга».
— Всего к нам в Щербинку прибыли около 160 человек. Все они показали отличный уровень. Наш спортсмен Михаил Иванов, 2003 года рождения, занял третье место в своей возрастной категории, — сообщил тренер по скалолазанию и судья прошедших соревнований Александр Орлов.
Состязания прошли в дисциплине «Трудность». Спортсменам во время прохождения трассы необходимо заранее продумать ходы, чтобы добраться до вершины. Обзор трассы открыли всего за пять минут до старта. В турнире приняли участие спортсмены.
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