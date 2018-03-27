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Логотип ХК «Салават Юлаев» останется прежним
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Логотип ХК «Салават Юлаев» останется прежним 

АиФ-Уфа 1 час назад
Фото: АиФ-Уфа
В Уфе завершился конкурс на новый логотип хоккейного клуба «Салават Юлаев». Рабочая группа изучила все предложенные варианты, и по итогам оценки работ ни один из них не набрал суммарно более 40 баллов. Это значит, что конкурс признан несостоявшимся, сообщает пресс-служба уфимского клуба.
«Присланные варианты, несмотря на творческий подход конкурсантов, в полной мере не соответствуют всем критериям конкурса и не способны заменить существующий логотип», — прокомментировали в пресс-службе «Салавата». Клуб решил наградить памятными призами участников конкурса, работы которых набрали наибольшее количество баллов. Информация по победителям номинаций будет размещена позже.
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