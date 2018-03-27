Логотип ХК «Салават Юлаев» останется прежним

В Уфе завершился конкурс на новый логотип хоккейного клуба «Салават Юлаев». Рабочая группа изучила все предложенные варианты, и по итогам оценки работ ни один из них не набрал суммарно более 40 баллов. Это значит, что конкурс признан несостоявшимся, сообщает пресс-служба уфимского клуба.

«Присланные варианты, несмотря на творческий подход конкурсантов, в полной мере не соответствуют всем критериям конкурса и не способны заменить существующий логотип», — прокомментировали в пресс-службе «Салавата». Клуб решил наградить памятными призами участников конкурса, работы которых набрали наибольшее количество баллов. Информация по победителям номинаций будет размещена позже.