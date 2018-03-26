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Воспитанникам центра «Каховские ромашки» показали приемы самбо
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Воспитанникам центра «Каховские ромашки» показали приемы самбо 

Каховка 1 час назад
Фото: Каховка
Вчера тренер по самбо провел мастер-класс для воспитанников Центра содействия семейному воспитанию «Каховские ромашки».
25 марта в Международном клубе профессионального самбо тренер по самбо провел для ребят из Центра содействия семейному воспитанию «Каховские ромашки» мастер-класс. Занятие по самбо началось с разминки, а потом тренер показал, как правильно делать броски и захваты. Ребята очень внимательно наблюдали за ним, а потом пробовали повторить. К концу занятия мальчики освоили основные приемы.
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