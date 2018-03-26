Воспитанникам центра «Каховские ромашки» показали приемы самбо

Вчера тренер по самбо провел мастер-класс для воспитанников Центра содействия семейному воспитанию «Каховские ромашки».

25 марта в Международном клубе профессионального самбо тренер по самбо провел для ребят из Центра содействия семейному воспитанию «Каховские ромашки» мастер-класс. Занятие по самбо началось с разминки, а потом тренер показал, как правильно делать броски и захваты. Ребята очень внимательно наблюдали за ним, а потом пробовали повторить. К концу занятия мальчики освоили основные приемы.