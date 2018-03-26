КХЛ: Как «Красную машину» на винтики разбирают

На днях позвонил из Тольятти старый знакомый — Владимир Николаевич Терещенко . В прошлом детский тренер в хоккейном клубе «Лада», ныне пенсионер и болельщик со стажем. Вопрос у него один — выживет «Лада» или пустят ее под нож?

Напомню, 16.02.2018 в « Свободной прессе» был опубликован материал на тему выживаемости хоккейного клуба «Лада» в современных условиях повальной оптимизации. И вот теперь приблизился час «Х» — уже на этой неделе, 28 марта, на Совете директоров КХЛ будет принято окончательное решение: останется «Лада» в КХЛ или пустят ее под откос.

Прошел месяц после Олимпиады в Пхеньчхане, но думаю, не ошибусь, если скажу, что у большинства российских любителей хоккея в памяти еще живы картины триумфа нашей национальной сборной, победные голы наших хоккеистов и надежная игра вратаря Кошечкина.

Кто-то скажет, где национальная сборная и где «Лада»? И причем тут феноменальный успех на Олимпиаде после двадцатилетнего перерыва? А вот при чем.

Илья Сорокин! Двадцатилетний Кирилл Капризов , блестяще отыгравший весь турнир и забивший «золотой» гол-красавец в овертайме в финальном матче с Германией, родом из Сибири, воспитанник Новокузнецкого хоккейного клуба «Металлург». Так вот, обращаю ваше внимание, такого клуба в КХЛ больше нет. Оптимизировали за ненадобностью. А ведь из этого выброшенного на обочину хоккейной жизни клуба из сибирской глубинки вышел не только Кирилл Капризов, но и такие яркие игроки сборной России как Иван Телегин

Поехали дальше по нашему, как выясняется, тонкому хоккейному льду. Илья Ковальчук , мега-звезда. Это теперь он в составе сборной выиграл Олимпиаду. А когда-то его совсем маленького пацана отец привел в хоккейную секцию клуба «ХКТ» в их родной Твери. Так вот, этого клуба ныне вообще нет. Он умер. Прекратил свое существование.

Едем, точнее катимся, дальше. Вратарь сборной России Василий Кошечкин , олимпийский чемпион 2018 года. Как он отстоял в главных воротах страны турнир, рассказывать не имеет смысла. Кстати, 27 марта ему исполняется 35 лет. Не забудьте поздравить воспитанника Тольяттинского хоккея. Вот мы и до «Лады» доехали. Представляете, красотища! Лучшему вратарю страны 35 лет и на день рождения клуб, в котором его научили стоять на коньках и держать вратарскую клюшку, клуб, в котором он получил путевку в хоккейную жизнь, отцепляют от основного состава и выкидывают на обочину. Просто научная хоккейная фантастика, которая грозит стать циничной реальностью.

Что ж получается? Кошечкины, ковальчуки, телегины, сорокины КХЛ и стране нужны, а клубы, этих игроков воспитавшие, — нет? Это, по-вашему, перспективный путь развития российского хоккея? Кто будет поставлять игроков для сборной страны — «Кунь Лунь» из Поднебесной? Или «Динамо» Рига из «дружественной» Прибалтики? А может быть, финский «Йокерит» со «Слованом» из Евросоюза ? Грустно, девушки.

Где КХЛ хоккей поднимает, в России или за ее пределами? Ведь не секрет, что в финансировании названных импортных клубов принимают участие российские бизнесмены и компании. В большей или меньшей степени, но подкидывают деньжат наши социально ответственные бизнесмены зарубежным клубам.

И тут у меня возникает вопрос: перед кем у них эта запущенная в оборот с лёгкой руки вице-премьера Аркадия Дворковича , но уже набившая изрядную оскомину в обществе социальная ответственность? Перед Далей Грибаускайте и теми, кто гнобит русских в Литве и Латвии? Все хотим быть хорошенькими для западной аудитории, а там уже в свете последних событий подскочили цены на чемоданы для наших дипломатов.

Давайте говорить прямо — в Риге без помощи наших «социально-ответственных» не то что на хоккейную команду денег нет, там даже на шнурки для коньков не соберут для тридцати хоккеистов. Без помощи наших сердобольных бизнесменов прибалтам по средствам гонять не каучуковую шайбу, а банку из-под балтийских шпрот, и не на арене дорогущего хоккейного комплекса, а в лучшем случае на асфальте перед своим парламентом, Сеймом то есть.

Но, может быть, мы сгущаем краски? Ну, «ушли» новокузнецкий «Металлург» из КХЛ в ВХЛ. Ну, «Ладу» туда же выпихнут. Ну, не насмерть же клюшками забили? А это, братцы, как посмотреть.

Вот вам пример с тем же «Металлургом». Во-первых, после «вылета» перспективную молодежь тут же перекупили другие клубы. Девять человек перетащил к себе «Ак Барс». Из них трое теперь в основном составе скамейки «шлифуют» в запасных, а шестеро во второй команде в ВХЛ маринуются. А в «Металлурге», понятно, играли бы. Русскую народную пословицу никто не отменял — «своя рубашка ближе к телу». Тем более, что у «Барса» и не рубашка, а вовсе шкура, белая.

А вот как подобная оптимизация отразилась на результативности команды. В минувшем сезоне «Металлург» уже в ВХЛ из двадцати семи команд занял только тринадцатое место. Не может дать результат обескровленная команда.

Месяц назад в материале про «Ладу» я уже писал, о том, что такая оптимизация больше походит на кастрацию. Совпадение, конечно, но подобные хирургические движения, направленные на «оптимизацию» образования, здравоохранения, науки уже получили негативную оценку президента России В. В. Путина в Послании Федеральному Собранию РФ в этом году. Так что, будем ждать, пока президент скажет о том же по поводу хоккея?

Знаете, в чем трагизм нынешней ситуации в элитном российском хоккее? В том, что решение по его «оптимизации» принимается сейчас, а больнее всего шарахнет не сразу, а лет через восемь, аккурат к очередной Олимпиаде, когда Кириллу Капризову будет под тридцатничек, и понадобятся новые капризовы, молодые, талантливые и напористые. А их-то может и не оказаться.

История страны — и СССР, и России, наглядно показывает, что хоккейная столица (а их теперь целых две) могут лишь аккумулировать то, что производит российская глубинка. Капризовых, ковальчуков, телегиных, сорокиных, кошечкиных, а я бы добавил — панариных и радуловых, этих, без всякого преувеличения, самородков дает она родимая, провинциальная Россия-матушка. Закон жизни. И с этим не поспоришь. О какой сфере жизни не шла бы речь — спорте, науке, армии или, как в нашем частном случае, — хоккее.

Получается, что разваливая клубы в глубинке, мину под российский хоккей закладывают сейчас в наши дни, а рванет она потом, когда те, кто ее закладывал, и в КХЛ, возможно, не будет. Так что на них все и спишут, и спросить будет не с кого. Но то, что расхлебывать придется, можно не сомневаться. И, что очевидно, сил и средств на это понадобится гораздо больше, чем требуется сейчас.

Кстати о средствах. Недостаток их — это на сегодняшний день единственный аргумент у тех, кто стремится выпихнуть «Ладу» на обочину. Ну, не может «Лада» себе позволить в рамках нынешнего финансирования приобрести пару-тройку звёздных игроков, к уже имеющимся, чтобы поднять результат. Но все остальные-то показатели КХЛ в норме. А заполняемость арены (свыше90%!) такая, что остается голубой мечтой для многих клубов-лидеров.

А потенциал регионального рынка? За «Ладой» не только 700 тысячный Автоград и полтора миллиона жителей Самары. Клуб «Лада» — единственный представитель в КХЛ для целого региона на великой русской реке Волге из четырех областей, в самом центре России. Где кроме Самарской — Ульяновская, Саратовская, Оренбургская области с населением более девяти миллионов человек.

Вы только вдумайтесь, и на всю эту географическую махину, которую впору сравнивать по размерам то ли со Швецией, то ли с Финляндией, а хотите с Германией, надравшей на последней Олимпиаде задницу самим канадцам, «Лада» — единственный клуб в КХЛ в этом регионе, и тот висит если и не на волоске от катастрофы, то на шнурке от коньков уж точно. Не парадокс ли?

Ну ладно, не нашли в этом сезоне в Тольятти и в Самаре социально-ответственных бизнесменов. Но были же на то и объективные причины. Кому искать то было? Предыдущий губернатор Николай Меркушкин дела сдавал, а нынешний Дмитрий Азаров только принял. А на носу у него Чемпионат мира по футболу 2018. Ну что ему, разорваться? Дайте время, найдутся социально-ответственные бизнесмены. Найдутся. Как говаривал Остап Сулейман Оглы Бендер-бей, который, как известно, не испытывал жалости к подпольным советским миллионерам (что суть одно с социально безответственными бизнесменами) — придут и будут долго вилять хвостом, чтобы их добровольное пожертвование приняли. Придут, только на это нужно время.

Вот ещё о чём хотелось бы сказать. Тут в инете появилось видео обращение тольяттинских болельщиков к Совету Директоров КХЛ в виде клипа под музыку и слова песни «Любэ» — «Не рубите, мужики!». Собрали тольяттинские мужики по три рубля, пустили шапку по кругу. Получилось просто, но занозисто. Цепляет, одним словом. Посмотрите, кто не видел. Напомню слова первого куплета. «За деревней у реки, рубят лес мужики. И творят, что хотят, только щепки летят!».

Щепки в нашем конкретном случае, это мальчишки, в пропотевших хоккейных шлемах, чья судьба решается в наши дни. Только они этого пока ещё не знают. Но мы-то, мужики, знаем!

И последнее, не исключено, что и главное. Приберёг напоследок. Тут по телевизору после выборов президента при феноменальной явке и такой же поддержке главному кандидату нам сказали, что мы теперь одна команда. Вот и посмотрим.

То, что болельщики «Лады» — члены этой большой команды, я лично, видел не раз, когда перед началом каждого матча наполненный «под завязку» многотысячный зал, разом, как один человек, вставал с первым аккордом гимна России, кепочки долой, и пел «Славься, страна, мы гордимся тобой!». Кто этого не видел, пусть посмотрит. Есть на что. Это вам не депутаты и чиновники от правящих и оппозиционных партий, демонстрирующие лояльность, преданность и большую любовь на камеры. Там, на хоккейной арене, всё по честному. Простые люди, настоящие чувства. Там в креслице не усидишь, ветром от встающих рядом, как по команде, людей поднимет. Там, как мало где, люди чувствуют себя одной командой. И не только в хоккее, но и со всей страной…

А вот аргумент ли это для тех, кто будет принимать решение по «Ладе», и члены ли они этой большой команды, мы увидим очень скоро, уже на этой неделе. Вот так.