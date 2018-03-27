Зачем КХЛ сокращает количество клубов

Всё решит совет директоров.

28 марта 2018 года состоится совет директоров КХЛ, на котором решится судьба клубов, которые находятся в зоне риска. Уже давно известно, что это «Лада» и «Югра». Напомним критерии рейтинга: спортивные достижения (30%), расходы на оплату труда игроков (20%), ТВ-спрос (15%), наличие государственного финансирования (10%), заполняемость арены (10%), несвоевременная выплата зарплат игрокам (5%), вместимость дворца (5%) и потенциал локального рынка (5%). Рейтинг рассчитан на основании результатов за последние три сезона.

Изначально предполагалось, что после этого сезона лигу покинут три клуба, однако в течение года президент КХЛ Дмитрий Чернышенко не раз отмечал, что итоговое решение примет совет директоров. Исключат «Ладу» с «Югрой» или только «Югру», на этом КХЛ всё равно не остановится. Цель лиги — 24 клуба и появление новых иностранных команд за счёт не выживших в жерновах капитализма небогатых клубов из российской глубинки. В лиге аргументы привели, и не один. Первый, конечно, финансовый. Логика здесь проста — когда растёт предложение и снижается спрос, цены падают. Количество рабочих мест для хоккеистов уже в следующем сезоне снизится на 30-60, а значит, некоторым придётся закончить карьеру, некоторым — поумерить аппетиты, а некоторым — перейти в ВХЛ. Второй пункт — увеличение количества иностранных клубов, которые, в идеале, должны принести КХЛ больше доходов, чем по силам той же «Ладе», в том числе за счёт продажи ТВ-прав. Третий — зрительский интерес, который должен повыситься за счёт усилившейся конкуренции между командами.

Нужно ли сокращение?

Хоккей в России, как и любой другой спорт — это не бизнес, как бы ни хотела КХЛ добиться обратного. Клубы тратят в разы больше, чем зарабатывают, потому что объективно нет возможностей выйти на самоокупаемость. Хоккей — это социальный вопрос. Это детишки, которые записываются в хоккейные школы и растут, мечтая пробиться в команду мастеров. Это рабочие заводов, как в Магнитогорске или Череповце, для которых любимая команда — нечто большее, чем просто досуг. КХЛ хочет поставить крест на маленьких клубах и расширяться за счёт иностранцев, но что-то не видно очереди на входе из сильных, имеющих богатую историю европейских клубов. Единственный успешный клуб, вступивший в лигу — «Йокерит». Шикарная арена, толпы болельщиков, внутренние ресурсы игроков, всё это позволяет финнам быть конкурентоспособными. «Слован» тоже обладает богатой историей, вместительным стадионом и большой фан-базой, но словаки сильно сдали свои позиции в мировом хоккее. Впрочем, если у клуба наладится финансирование и будет достойный состав, этот проект в КХЛ тоже можно назвать удачным. Кто ещё был? «Лев», сначала из Попрада, потом из Праги. Вроде бы и стадион был классный, и болельщики его заполняли, и даже команда была сильна. В тот год, когда «Лев» дошёл до финала Кубка Гагарина, там была настоящая сборная Европы. Но всё равно команда почила в бозе из-за финансовых проблем. «Медвешчак» даже вспоминать смешно. Ладно, в Загребе хоккей любят, но клуб играл на допотопном стадионе, не имел средств к существованию и последние годы в КХЛ занимался больше не игрой, а тотальной распродажей всех ликвидных игроков. «Куньлунь» — единственная иностранная команда, которая стоит особняком, потому что является политическим проектом. Там может не быть болельщиков и определённости с ареной и городом базирования, все будут закрывать глаза на рейтинги ТВ-трансляций и провальные результаты, но клуб будет, потому что он из Китая. Но в разрезе партнёрства наших стран это, наверное, оправданно. В остальном же, небольшой опыт участия иностранных новоделов и неизвестных клубов из хоккейных стран-карликов намекает, что ничего хорошего из этого не вырастет. Тот же «Лев» держался, только пока его финансировали российские бизнесмены. Чешских инвесторов для продолжения банкета не нашлось.

Так есть ли смысл расширяться на Запад или Восток, принимая в лигу только что созданные команды? Почему не сохранить те, которые уже есть? И ведь есть они здесь, у нас, в России! Почему надо выжигать калёным железом вместо того, чтобы искать способы помочь?

Почему в том же «Адмирале» полный бардак, когда руководство клуба представляет подложные документы, не платит зарплату и издевается над своими игроками, но клуб всё равно находится в безопасности просто потому, что он — на Дальнем Востоке? Никто не трогает и рижское «Динамо» , которое уже само дышит на ладан. Там давно забыли про спортивные результаты, беда с посещаемостью и не найти качественных игроков, но об исключении рижан никто не говорит. Чем хуже та же «Лада», где хотя бы есть славные традиции, своя школа и нет такой дичи, что творится во Владивостоке? Получается, в Тольятти могут лишиться команды только потому, что она находится в средней полосе России. Не совсем справедливо. «Югра» — вообще, кажется, вещь в себе. Изначально было странно, что клуб, расположенный в труднодоступном городе с населением меньше 100 тысяч человек, заявился в КХЛ. И не будем забывать, что в Ханты-Мансийске главные виды спорта — биатлон и шахматы, а вовсе не хоккей. А рядом есть тот же Сургут, который в четыре раза больше, чуть подальше — Тюмень.

Но «Югра», которая пока ещё продолжает жить, сумела создать сильную школу, аккумулировав в своей системе все окрестные таланты. Пока мальчишки из ХМАО штурмуют юниорские и молодёжные сборные, но кто знает, возможно, через несколько лет в Хантах могла бы вырасти команда, способная выдерживать конкуренцию и в КХЛ? Сторонники сокращения упирают на то, что качественных игроков не хватает на все клубы. Но если КХЛ сдержит обещание и введёт жёсткий потолок зарплат, грандам придётся отпустить часть своих звёзд в другие клубы. Потолок зарплат — это и шаг на пути повышения конкуренции. А за этим потянется и зрительский интерес. Всего-то надо уравнять возможности клубов, хотя бы формально. Понятно, что в Петербурге, Москве, Казани и Уфе всё равно будет водиться больше денег, но собирать сливки со всей лиги уже не получится. А уже дальше, если ситуация не измениться, можно будет говорить о сокращении. Но зачем резать по живому сразу, не попытавшись повлиять на ситуацию менее радикальным способом?