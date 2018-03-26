Видео: Гонщики-ювелиры показывают, как проезжать затычные повороты

Если вы устали от обычных видео с ралли, где машины вылетают с трассы, буксуют и переворачиваются, то вот вам видео, которое заставит задержать дыхание. В этой автогонке главный челлендж это не скорость и крутые виражи, а узкие, шириной лишь чуть больше самих авто, улочки, в которые со свистом шин влетают водители гоночных машин. Обратите внимание, что почти никто не поцарапал борты.

Господи, да что с ними не так?!

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