Ещё
Видео: Гонщики-ювелиры показывают, как проезжать затычные повороты
Далее:
Читайте также:
Ещё

Видео: Гонщики-ювелиры показывают, как проезжать затычные повороты 

Quto.ru 1 час назад
Фото: Quto.ru
Если вы устали от обычных видео с ралли, где машины вылетают с трассы, буксуют и переворачиваются, то вот вам видео, которое заставит задержать дыхание. В этой автогонке главный челлендж это не скорость и крутые виражи, а узкие, шириной лишь чуть больше самих авто, улочки, в которые со свистом шин влетают водители гоночных машин. Обратите внимание, что почти никто не поцарапал борты.
Господи, да что с ними не так?!
Читайте статью на QutoЧитайте также:Видео: Китайский «учитель» самоуничтожилсяВидео: На что готовы гонщики ради победыВидео: Самый быстрый в мире трактор побил рекорд Гиннесса
Quto.ru: последние новости
Видео: Перегруженный автобус не выдержал пассажиров Видео: Железная рука британского правосудия расправилась с Ferrari Видео: На что готовы гонщики ради победы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык18
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас42
Шипулина заподозрили в использовании допинга64
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой129
Боец смешанных единоборств из ДНР погиб в Кемерове
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:56
В США назвали героем Родченкова
Зимние виды спорта
00:29
Российские футболисты отметили поражение в баре
Футбол
00:48
Второй ракетке мира угрожали во время матча
Теннис Прочее
01:17
Королева дала слабину: на Загитову началась охота
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение