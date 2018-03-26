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Юран: «Сборная России должна выйти в плей-офф ЧМ-2018, иначе никто не поймёт»
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Юран: «Сборная России должна выйти в плей-офф ЧМ-2018, иначе никто не поймёт» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Бывший полузащитник "Спартака" Сергей Юран озвучил задачу-минимум для сборной России на домашнем чемпионате мира-2018.
— Черчесов создавал крепкие команды в Перми, в Польше. Это амбициозный человек, нацеленный на максимальный результат. Надеюсь, его подопечные прибавят к чемпионату мира. Сейчас не все в идеальных кондициях, сезон только-только возобновился. Главное, чтобы не случилось новых травм. А то, что тренер будет выжимать все лучшее из своих возможностей и из потенциала футболистов, это точно.
Основная задача — выйти в плей-офф. В противном случае нас никто не поймет. Хотя группу зря называют легкой. Египтяне на днях встречались в гостях с португальцами, и те чудом спаслись на последних минутах. Саудовская Аравия сыграла вничью с Украиной. Сила уругвайцев всем известна. Учитывая то положение, в котором находится российский футбол, положительным результатом будет уже попадание в 1/8 финала. А дальше посмотрим, повезет или нет с соперником. В данный момент мы не способны конкурировать с ведущими сборными. Конечно, раз в год и палка стреляет, однако реальность такова, что даже выход из группы станет для нас достижением, — сказал Юран.
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