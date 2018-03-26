Юран: «Сборная России должна выйти в плей-офф ЧМ-2018, иначе никто не поймёт»

— Черчесов создавал крепкие команды в Перми, в Польше. Это амбициозный человек, нацеленный на максимальный результат. Надеюсь, его подопечные прибавят к чемпионату мира. Сейчас не все в идеальных кондициях, сезон только-только возобновился. Главное, чтобы не случилось новых травм. А то, что тренер будет выжимать все лучшее из своих возможностей и из потенциала футболистов, это точно.

Основная задача — выйти в плей-офф. В противном случае нас никто не поймет. Хотя группу зря называют легкой. Египтяне на днях встречались в гостях с португальцами, и те чудом спаслись на последних минутах. Саудовская Аравия сыграла вничью с Украиной. Сила уругвайцев всем известна. Учитывая то положение, в котором находится российский футбол, положительным результатом будет уже попадание в 1/8 финала. А дальше посмотрим, повезет или нет с соперником. В данный момент мы не способны конкурировать с ведущими сборными. Конечно, раз в год и палка стреляет, однако реальность такова, что даже выход из группы станет для нас достижением, — сказал Юран.