Юные танцоры из Восточного Дегунина завоевали Гран-при на конкурсе в Бресте

Танцевальный коллектив «Аквамарин» из школы № 1794, которая находится в Восточном Дегунине, стал обладателем главного приза конкурса «Славяночка — 2018» в белорусском городе Бресте. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.

— В номинациях «Детский танец» и «Современный танец» наши ребята стали лауреатами первой степени, — поделился сотрудник администрации. — А в номинации «Народный танец» коллектив «Аквамарин» потряс всех и стал обладателем кубка Гран-при.

Напоминаем, школа № 1794 располагается по адресу Керамический проезд, дом 47а. (мю)