Ещё
Юные танцоры из Восточного Дегунина завоевали Гран-при на конкурсе в Бресте
Далее:
Читайте также:
Ещё

Юные танцоры из Восточного Дегунина завоевали Гран-при на конкурсе в Бресте 

Управа района Восточное Дегунино города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Восточное Дегунино города Москвы
Танцевальный коллектив «Аквамарин» из школы № 1794, которая находится в Восточном Дегунине, стал обладателем главного приза конкурса «Славяночка — 2018» в белорусском городе Бресте. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.
— В номинациях «Детский танец» и «Современный танец» наши ребята стали лауреатами первой степени, — поделился сотрудник администрации. — А в номинации «Народный танец» коллектив «Аквамарин» потряс всех и стал обладателем кубка Гран-при.
Напоминаем, школа № 1794 располагается по адресу Керамический проезд, дом 47а. (мю)
Управа района Восточное Дегунино города Москвы: последние новости
Женская баскетбольная команда Восточного Дегунина вышла в финал первенства России Щенок по кличке Фрей из приюта в Восточном Дегунине ищет семью В центре «Вдохновение» Восточного Дегунина проведут окружные соревнования по шахматам
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык18
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас42
Шипулина заподозрили в использовании допинга64
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой129
Боец смешанных единоборств из ДНР погиб в Кемерове
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:56
В США назвали героем Родченкова
Зимние виды спорта
00:29
Российские футболисты отметили поражение в баре
Футбол
00:48
Второй ракетке мира угрожали во время матча
Теннис Прочее
01:17
Королева дала слабину: на Загитову началась охота
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение