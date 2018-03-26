Школьники района выиграли в Командном олимпийском турнире

Командный Олимпиадный турнир прошел на территории школы №1579 в минувшую субботу, 24 марта.

Для школ Межрайонного Совета директоров №31 (Бирюлево Восточное, Бирюлево Западное, Царицыно и Москворечье-Сабурово) Региональная общественная организация «Ассоциация победителей олимпиада» провела интеллектуальное соревнование, состоящее из заданий по направлениям: естественные, точные, социально-гуманитарные и языковые науки. Старшеклассникам предстояло продемонстрировать знания в области математики, физики, информатики, МХК, истории, обществознания права, а также в области иностранных языков.

— Участники команды «Чемпионы» школы №1242 решали сложные олимпиадные задачи, проявив собранность, командный дух и эрудицию. По итогам интеллектуальных состязаний команда «Чемпионы» заняла первое место среди семнадцати школ и получила почетное право представлять наш межрайон на городском этапе Командного Олимпиадного турнира, — прокомментировала заместитель директора по воспитанию и социализации Мария Непогода.

Фото предоставила Мария Непогода.