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Школьники района выиграли в Командном олимпийском турнире
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Школьники района выиграли в Командном олимпийском турнире 

Управа района Бирюлево Западное 1 час назад
Фото: Обозрение. Бирюлево Западное
Командный Олимпиадный турнир прошел на территории школы №1579 в минувшую субботу, 24 марта.
Для школ Межрайонного Совета директоров №31 (Бирюлево Восточное, Бирюлево Западное, Царицыно и Москворечье-Сабурово) Региональная общественная организация «Ассоциация победителей олимпиада» провела интеллектуальное соревнование, состоящее из заданий по направлениям: естественные, точные, социально-гуманитарные и языковые науки. Старшеклассникам предстояло продемонстрировать знания в области математики, физики, информатики, МХК, истории, обществознания права, а также в области иностранных языков.
— Участники команды «Чемпионы» школы №1242 решали сложные олимпиадные задачи, проявив собранность, командный дух и эрудицию. По итогам интеллектуальных состязаний команда «Чемпионы» заняла первое место среди семнадцати школ и получила почетное право представлять наш межрайон на городском этапе Командного Олимпиадного турнира, — прокомментировала заместитель директора по воспитанию и социализации Мария Непогода.
Фото предоставила Мария Непогода.
Управа района Бирюлево Западное: последние новости
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