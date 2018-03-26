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Сергей Фурсенко избран в исполнительный комитет ассоциации европейских клубов
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Сергей Фурсенко избран в исполнительный комитет ассоциации европейских клубов 

Советский спорт 1 час назад
По итогам голосования комитет избран президент «Зенита» Сергей Фурсенко.
Напомним, Фурсенко стал президентом «Зенита» летом 2017 года. Ранее он занимал эту должность с 2006 по 2008 год. При нем петербуржцы стали обладателями Кубка УЕФА.
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