В Калуге появится Центр прогресса бокса

В Калуге будет создан многофункциональный спортивно-патриотический Центр прогресса бокса. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Калужской области по результатам состоявшейся 27 марта встречи Анатолия Артамонова с представителями Федерации бокса России. Фото Г. Орлова Предполагается, что центр, аналогов которому сейчас нет не только в России, но и в Европе, будет способствовать повышению качества подготовки российских спортсменов. При этом в его задачи будет также входить обучение и повышение квалификации судей, тренеров, супервайзеров, менеджеров, катменов и других специалистов, проведение крупнейших всероссийских и международных соревнований по боксу. Планируется, что в состав центра войдут спортивно-тренировочный, патриотический, оздоровительный и инновационный восстановительно-медицинский блоки, лаборатория допингового контроля и объекты размещения сборных команд. Механизмом реализации проекта станет государственно-частное партнерство. Несмотря на нелюбовь к боксу и другим контактным видам спорта, губернатор, как сообщается, в целом одобрил инициативу Федерации бокса России и выразил готовность оказать проекту всестороннюю поддержку. Он также поручил подобрать наиболее подходящую площадку для реализации проекта.