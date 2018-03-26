Польский журналист: «Взрывать» чемпионат мира поздно, а деньги важнее морали

По известным политическим причинам некоторые страны открыто заявили о возможном бойкоте чемпионата мира в России. Но у польского журналиста Мирослава Жуковски на этот счет есть свое особое мнение. Будучи руководителем спортивного раздела издания Rzechpospolita, в своей колонке он высказал предположение, что «взрывать чемпионат мира уже поздно». «Советский спорт» приводит перевод статьи Мирослава Жуковски.

«Сама идея отдать чемпионат мира России выглядела ошибочно с моральной точки зрения, но ФИФА это не остановило. Может быть такое, что она оправдала свое решение тем, что ранее МОК отдал России Олимпиаду в Сочи? Однако стоит признать, что моральные принципы — отмирающее в мире футбола явление.

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При всем уважении в отравленным гражданам в Англии, нужно отметить, что в последние годы Россия совершала и более серьезные преступления (нападение на Грузию, война в Украине, аннексия Крыма). Но разрывать отношения с ней никто не стал. Скорее наоборот, сильные государства продолжали вести с ней дела. Именно поэтому возможность бойкота кажется совершенно нереальной: футболисты будут играть, а политиков и коронованных особ на стадионах станет меньше. Но и это еще пока под большим вопросом.

Вполне можно было не давать возможность проводить чемпионат мира России вовсе, но дело сделано. Поэтому нам придется плясать под то, что нам сыграет московский оркестр. «Взрывать» чемпионат мира слишком поздно, а те люди, что делают из нашей страны авангард бойкота, глубоко ошибаются. Благо, что влиятельные политики не лезут на рожон и ждут, что же сделает остальной мир.

Но это совершенно не исключает того, что дискуссия о предоставлении авторитарным странам шанса проводить спортивные мероприятия не имеет смысла. Наоборот, она сейчас гораздо более актуальна, поскольку уже через четыре года нас ждет чемпионат мира, купленный шейхами Катара. Там, где строительством спортивных объектов занимаются рабы!

В постсоветскую эпоху идея бойкота крупного спортивного мероприятия появлялась на горизонте лишь однажды — во время Олимпиады в Пекине 2008 года. Именно тогда некоторые страны хотели напомнить китайцам о Тибете. Но ничего не получилось. Все приехали в китайскую столицу и здорово провели там время. Совсем недавно сам диктатор Северной Кореи попытался использовать Олимпийские игры в Пхенчхане в качестве призыва к миру. Сами же британцы не говорят о бойкоте, заявляя лишь о том, что отправят на мундиаль исключительно спортивную делегацию.

Так что, если ничего сверхъестественного не произойдет, то и остальной мир последует их примеру. Газопровод «Северный поток-2» и российские деньги, вкачиваемые в западную экономику будут поважнее футбола. Поэтому и шансов на использование чемпионата мира в качестве некого наказания для России фактически нет. Единственное — на стадионе не появится внук королевы Англии».