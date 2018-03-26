Ещё
Польский журналист: «Взрывать» чемпионат мира поздно, а деньги важнее морали
Далее:
Читайте также:
Ещё

Польский журналист: «Взрывать» чемпионат мира поздно, а деньги важнее морали 

SovSport.Ru 1 час назад
Фото: SovSport.Ru
По известным политическим причинам некоторые страны открыто заявили о возможном бойкоте чемпионата мира в России. Но у польского журналиста Мирослава Жуковски на этот счет есть свое особое мнение. Будучи руководителем спортивного раздела издания Rzechpospolita, в своей колонке он высказал предположение, что «взрывать чемпионат мира уже поздно». «Советский спорт» приводит перевод статьи Мирослава Жуковски.
«Сама идея отдать чемпионат мира России выглядела ошибочно с моральной точки зрения, но ФИФА это не остановило. Может быть такое, что она оправдала свое решение тем, что ранее МОК отдал России Олимпиаду в Сочи? Однако стоит признать, что моральные принципы — отмирающее в мире футбола явление.
Англичане снова хотят бойкотировать ЧМ-2018. Они сошли с ума?
При всем уважении в отравленным гражданам в Англии, нужно отметить, что в последние годы Россия совершала и более серьезные преступления (нападение на Грузию, война в Украине, аннексия Крыма). Но разрывать отношения с ней никто не стал. Скорее наоборот, сильные государства продолжали вести с ней дела. Именно поэтому возможность бойкота кажется совершенно нереальной: футболисты будут играть, а политиков и коронованных особ на стадионах станет меньше. Но и это еще пока под большим вопросом.
Вполне можно было не давать возможность проводить чемпионат мира России вовсе, но дело сделано. Поэтому нам придется плясать под то, что нам сыграет московский оркестр. «Взрывать» чемпионат мира слишком поздно, а те люди, что делают из нашей страны авангард бойкота, глубоко ошибаются. Благо, что влиятельные политики не лезут на рожон и ждут, что же сделает остальной мир.
Но это совершенно не исключает того, что дискуссия о предоставлении авторитарным странам шанса проводить спортивные мероприятия не имеет смысла. Наоборот, она сейчас гораздо более актуальна, поскольку уже через четыре года нас ждет чемпионат мира, купленный шейхами Катара. Там, где строительством спортивных объектов занимаются рабы!
В постсоветскую эпоху идея бойкота крупного спортивного мероприятия появлялась на горизонте лишь однажды — во время Олимпиады в Пекине 2008 года. Именно тогда некоторые страны хотели напомнить китайцам о Тибете. Но ничего не получилось. Все приехали в китайскую столицу и здорово провели там время. Совсем недавно сам диктатор Северной Кореи попытался использовать Олимпийские игры в Пхенчхане в качестве призыва к миру. Сами же британцы не говорят о бойкоте, заявляя лишь о том, что отправят на мундиаль исключительно спортивную делегацию.
Так что, если ничего сверхъестественного не произойдет, то и остальной мир последует их примеру. Газопровод «Северный поток-2» и российские деньги, вкачиваемые в западную экономику будут поважнее футбола. Поэтому и шансов на использование чемпионата мира в качестве некого наказания для России фактически нет. Единственное — на стадионе не появится внук королевы Англии».
SovSport.Ru: последние новости
«Ты – тупая корова!». Финнов ужаснули методы тренировок российских гимнасток Португалия – Голландия. Прогноз Никиты Ковальчука Попробовали быстро – упали. Закономерные 0:3 – повод не грустить, а работать
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык18
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас42
Шипулина заподозрили в использовании допинга64
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой129
Боец смешанных единоборств из ДНР погиб в Кемерове
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:56
В США назвали героем Родченкова
Зимние виды спорта
00:29
Российские футболисты отметили поражение в баре
Футбол
00:48
Второй ракетке мира угрожали во время матча
Теннис Прочее
01:17
Королева дала слабину: на Загитову началась охота
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение