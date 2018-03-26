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Косельни: сборная России играет в атакующий и динамичный футбол
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Косельни: сборная России играет в атакующий и динамичный футбол 

Чемпионат.com 1 час назад
Защитник лондонского «Арсенала» и сборной Франции Лоран Косельни поделился ожиданиями от товарищеского матча с командой России (27 марта), который пройдёт в Санкт-Петербурге.
«Русские играют очень компактно, в атакующий и динамичный футбол. Честно сказать, я знаю не так много ваших игроков. Например, Кокорина. Но это правда, что русская команда — это скорее команда, чем отдельные игроки. Этого стоит опасаться. Надеюсь, завтра мы покажем, что можем победить.
Нам приятно гостить в Санкт-Петербурге, стране, которая принимает чемпионат мира. Мы уже увидели русское гостеприимство, немного познакомились с городом. Стадион в Питере тоже прекрасен.
Я не буду капитаном завтра. С кем бы я хотел играть? Это узнаю завтра. Обычно я хорошо играю со всеми товарищами по команде. Как справа, так и слева. Но необходимо наигрывать связи, что, собственно говоря, мы и делаем», — передаёт слова Косельни корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.
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