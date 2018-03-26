Лоран Косельни и Дидье Дешам — о матче со сборной России

Накануне товарищеского матча со сборной России, который состоится 27 марта в Санкт-Петербурге, сборная Франции провела тренировку, а перед её началом состоялась пресс-конференция. Сначала на вопросы журналистов ответил защитник Лоран Косельни.

— Что вы знаете о русском футболе? Может по матчу «Лион» — ЦСКА отметили для себя кого-то из игроков? — Я хорошо знаю ЦСКА. Они отлично играют, не оставляет сопернику места, показывают атакующий футбол. Чемпионат России растёт и становится всё более качественным. Завтрашний матч это тоже покажет. Для нас это возможность после матча с Колумбией снова победить.

— В чём причина поражения Колумбии? — Мы сыграли 33 очень насыщенных минуты. Это была хорошая игра. Мы нападали, хорошо играли в защите, прессинговали. Но после первых двух забитых голов остановились и позволили сопернику забить первый гол. Это стало переломным моментом в матче. Можно списать всё на молодость, но нам всем надо поработать над собой.

— Как показалось, в игре с Колумбией провалилась защита. Не в этом ли причина поражения? — Мы побеждаем и проигрываем вместе. Да, были проблемы в защите. Но работать надо всем: нападающим, полузащитникам и защитникам. Действительно мы допустили несколько индивидуальных ошибок, что привело к такому печальному результату. — Сборная Франции давно не проигрывала. Что игроки и тренер сказали друг другу после матча? — Ведя 2:0, проиграть 2:3 — большое разочарование. Тренер поговорил с командой в раздевалке. Каждый из игроков тоже высказался. Важно, поработать над тем, чтобы такие тяжелые поражения не повторялись. — Обычно на пресс-конференции выступает капитан… — Я не буду капитаном завтра.

— С кем вам комфортнее всего играть вместе? — Обычно хорошо взаимодействую со всеми своими товарищами по команде. Как справа, так и слева. Но нам необходимо наигрывать связи, поэтому возможны варианты. — Смотрели матч Россия — Бразилия? Кого из россиян опасаетесь больше всего? — Русские играют очень компактно, в атакующий, динамичный футбол. Честно сказать, я знаю не так много ваших игроков. Например, Кокорина. Но это правда, что сборная России — это скорее команда, чем отдельные игроки. Этого стоит опасаться. Надеюсь завтра мы покажем, что можем победить. — Что значит играть против команды-хозяйки чемпионата мира. Какие особенности будут в этом матче? — Нам приятно гостить в Санкт-Петербурге и вообще в стране, которая принимает чемпионат мира. Мы уже почувствовали русское гостеприимство, немного познакомилисьсь с городом. Отмечу стадион в Питере, он тоже прекрасен.

Далее последовали вопросы главному тренеру сборной Франции Дидье Дешаму

— Нет опасений, что физические кондиции сборной Франции не позволят вам завтра победить? — Я об этом не думаю. Проведём дополнительные упражнения, увеличим нагрузку. Завтра мы сыграем не с той же командой, что играли в пятницу. Главный вопрос заключается не в физической готовности, а в качестве нашей игры. — После матча с Колумбией есть необходимость провести ротацию состава? — Мне не кажется необходимым что-то менять. Нас в команде 24 человека: кто-то играл с Колумбией, кто-то нет. Возможно кто-то из них завтра выйдет на замену. Но стиль нашей игры не изменится.

— Зачем нужно играть со сборной Россией сейчас, за три месяца до старта чемпионата мира? — Мы хотим в каком-то смысле понюхать соперника, измерить его температуру. Это важно. — Как хорошо вы изучили сильные и слабые стороны сборной России? Вам не кажется, что ей не хватает такого игрока как Аршавин? — Я смотрел все последние матчи россиян. Эта команда всегда выбирает похожую схему с тремя защитниками. Они активно задействуют фланги, проводят быстрые реактивные атаки и контратаки. Да, недавно травмировался Кокорин. Но у русских есть прекрасный опытный полузащитник Глушаков. Несмотря на поражение от Бразилии, могу сказать, что сборная России — крепкая команда.

— Игра с Россией последний перед объявлением состава на чемпионат мира. В связи с этим, матч приобретает для вас особое значение? — Для французской сборной нет проходных матчей. Да — сборная России это другой соперник, нежели Колумбия. Мы были очень расстроены поражением колумбийцам. Но мы надеемся, что в этот раз всё будет иначе. Товарищеский статус матча возможно не имеет такого значения, как официальный. Но для нас эта игра — очень важное событие. — Что-то изменится тактике вашей игры завтра? — Наигрывать схемы — это важно. Но важно также, чтобы игроки могли взаимодействовать друг с другом вне зависимости от того, на каком уровне автоматизма они делают это в обычное время. Как это было на Евро, когда играли Варан и Самуэль. Попытаюсь выставить такой состав, чтобы они по-максимум сыгрались друг с другом. — Изменения в составе коснутся вратаря и Мбаппе? — Вратаря менять не планирую. Льорис прекрасно выполнил свою роль в матче с Колумбией. Что касается Мбаппе — то он может здорово сыграть и в центре. Не могу сказать точно, кто какую позицию он займёт. Но Мбаппе вполне может играть и в центре. Это возможно.