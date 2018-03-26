Очный тур олимпиады «Стань профессионалом в информационных технологиях» пройдет в НИТУ «МИСиС»

Представители Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» 31 марта проведут очный тур олимпиады «Стань профессионалом в информационных технологиях».

— Победители Олимпиады имеют право на прием в магистратуру без вступительных испытаний в 2018 году, — отметили на официальном сайте высшего учебного заведения.

Участниками очного тура станут те, кто прошел дистанционный этап соревнования. Победителю начислят 100 баллов.

На сайтеКАКОМ? отметили, что за семь лет проведения олимпиады в магистратуру поступило 17 победителей и 33 призера.

Начало соревнования в 11:00. Оно рассчитано на два часа. Участников приглашают по адресу: Малый Толмачевский переулок, 8/11, строение 3.