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Очный тур олимпиады «Стань профессионалом в информационных технологиях» пройдет в НИТУ «МИСиС»
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Очный тур олимпиады «Стань профессионалом в информационных технологиях» пройдет в НИТУ «МИСиС» 

Управа района Якиманка 1 час назад
Фото: Управа района Якиманка
Представители Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» 31 марта проведут очный тур олимпиады «Стань профессионалом в информационных технологиях».
— Победители Олимпиады имеют право на прием в магистратуру без вступительных испытаний в 2018 году, — отметили на официальном сайте высшего учебного заведения.
Участниками очного тура станут те, кто прошел дистанционный этап соревнования. Победителю начислят 100 баллов.
На сайтеКАКОМ? отметили, что за семь лет проведения олимпиады в магистратуру поступило 17 победителей и 33 призера.
Начало соревнования в 11:00. Оно рассчитано на два часа. Участников приглашают по адресу: Малый Толмачевский переулок, 8/11, строение 3.
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