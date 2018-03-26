Лоран Косьельни: Я знаю немногих игроков сборной России, например, Кокорина

— Поделитесь своими знаниями о российском футболе. Может, матч «Лиона» с ЦСКА в Лиге Европы дал больше познаний? — Да, я хорошо знаю ЦСКА. Они отлично играют, показывают атакующий футбол. Игра с «Лионом» это показала. Чемпионат России растет, становится более качественным. Завтрашний матч тоже это покажет. Для нас же это возможность одержать победу после поражения от Колумбии.

— Смотрели ли игру сборной России с Бразилией? Кого лично знаете и опасаетесь из состава соперника? — Российская сборная очень компактная, она способна играть в атакующий и динамичный футбол. Я знаю немногих игроков. Например, Кокорина. Это правда, что сборная России — это больше команда, нежели отдельные игроки. Этого стоит опасаться. Надеюсь, мы покажем, что можем победить.

— Что значит для вас играть против команды-хозяйки ЧМ-2018? — Для нас приятно быть гостем в Петербурге, стране-хозяйке турнира. Мы уже увидели русское гостеприимство, успели чуть познакомиться с городом. Будет приятно играть на этом стадионе. Нам очень приятно находиться здесь, — передает слова Косьельни корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, матч пройдет 27 марта на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 18:50. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.