В Минспорте РФ стартовали курсы повышения квалификации по антидопинговой профилактике

министерстве спорта РФ в понедельник начали работу курсы по повышению квалификации в сфере профилактики антидопинговых нарушений, сообщается в релизе пресс-службы министерства.

Курсы на тему «Этика в спорте: ключевые аспекты антидопинговой деятельности» были созданы для представителей региональных органов исполнительной власти в области физической культуры и спорта, образовательных и спортивных организаций из более 30 субъектов РФ.

Перед началом занятий к участникам обратился министр спорта РФ Павел Колобков , который отметил, что образовательные мероприятия и пропаганда «чистого» спорта играют ключевую роль в предотвращении нарушений антидопинговых правил.

"Хочу обратить ваше внимание, что в декабре прошлого года принят федеральный закон, предусматривающий в качестве одного из обязательных пунктов, включаемых в трудовой договор, условие об обязанности тренера соблюдать антидопинговые правила как общероссийские, так и утвержденные международными антидопинговыми организациями", — сказал Колобков.

Курсы повышения квалификации продолжатся до 29 марта. В ходе мероприятия участники познакомятся с нормативными документами в области антидопингового законодательства, приобретут специальные знания, необходимые в профессиональной деятельности, и изучат успешные практики профилактических мер.