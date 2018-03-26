В Минспорте России начали обучать антидопинговой профилактике

министерстве спорта России окрылись курсы повышения квалификации по профилактике антидопинговых нарушений. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что курсы «Этика в спорте: ключевые аспекты антидопинговой деятельности» предназначены, в первую очередь, для представителей региональных органов исполнительной власти в области физкультуры и спорта, а также образовательных и спортивных организаций из более чем 30 субъектов РФ.

В первый день занятий перед их участниками выступил глава Минспорта Павел Колобков . В своей речи он подчеркнул, что пропаганда правил «чистого» спорта необходима для профилактики нарушений антидопинговых правил. «Хочу обратить ваше внимание, что в декабре прошлого года принят федеральный закон, предусматривающий в качестве одного из обязательных пунктов, включаемых в трудовой договор, условие об обязанности тренера соблюдать антидопинговые правила как общероссийские, так и утвержденные международными антидопинговыми организациями», — пояснил Колобков.

Занятия по антидопинговой профилактике будут проходить до 29 марта. В рамках курса его участников познакомят с нормативными документами в области антидопингового законодательства и успешными практиками по предотвращению допинговых нарушений.