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Врач «Спартака»: «У Джикии все нормально, никаких осложнений нет, план реабилитации выполняется»
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Врач «Спартака»: «У Джикии все нормально, никаких осложнений нет, план реабилитации выполняется» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Врач "Спартака" и руководитель медицинского департамента чемпионов России Михаил Вартапетов в интервью «СЭ» отметил, что не хочет загадывать на счет участия защитника Георгия Джикии на чемпионате мира-2018. Вартапетов также добавил, что у футболиста нет никаких осложнений.
— Как идет восстановление защитника Джикии?
— У Георгия все нормально, никаких осложнений нет, план реабилитации выполняется. Во вторник побываем с ним в «Вилла Стюарт» на контрольном осмотре, послушаем, что скажут итальянские коллеги.
— Есть хотя бы малейший шанс, что Джикия успеет восстановиться до чемпионата мира?
— Не хотим загадывать. Ведь одно дело просто начать работать в общей группе, и другое — реально помочь команде с учетом того, что у него на протяжении длительного периода отсутствовала игровая практика. Это больше вопрос тренерский, поэтому мы договорились не давать никаких обещаний и прогнозов. Просто станем буквально каждый день следить за состоянием Джикии. (Вячеслав КОРОТКИН)
Полностью интервью Вартапетова
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