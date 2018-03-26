Врач «Спартака»: «У Джикии все нормально, никаких осложнений нет, план реабилитации выполняется»

Врач "Спартака" и руководитель медицинского департамента чемпионов России Михаил Вартапетов в интервью «СЭ» отметил, что не хочет загадывать на счет участия защитника Георгия Джикии на чемпионате мира-2018. Вартапетов также добавил, что у футболиста нет никаких осложнений.

— Как идет восстановление защитника Джикии?

— У Георгия все нормально, никаких осложнений нет, план реабилитации выполняется. Во вторник побываем с ним в «Вилла Стюарт» на контрольном осмотре, послушаем, что скажут итальянские коллеги.

— Есть хотя бы малейший шанс, что Джикия успеет восстановиться до чемпионата мира?

— Не хотим загадывать. Ведь одно дело просто начать работать в общей группе, и другое — реально помочь команде с учетом того, что у него на протяжении длительного периода отсутствовала игровая практика. Это больше вопрос тренерский, поэтому мы договорились не давать никаких обещаний и прогнозов. Просто станем буквально каждый день следить за состоянием Джикии. ( Вячеслав КОРОТКИН

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