«Манчестер Сити» готов заплатить за Иско 75 млн фунтов 

Как сообщает The SUN, «Манчестер Сити» по-прежнему претендует на игрока сборной Испании, который дважды отказался от переезда на «Этихад».
«Барселона» планирует увести Иско из «Реала», если туда перейдет Неймар
Отмечается, что полузащитник недоволен своим положением в испанском клубе и готов покинуть «Сантьяго Бернабеу» этим летом.
Источник уверяет, что «Сити» готов удовлетворить финансовые требования Иско, и заплатить за его трансфер 75 млн фунтов.
В нынешнем сезоне 25-летний хавбек провел за «сливочных» 40 матчей, забил 7 голов и отдал 7 голевых передач. Его контракт с «Реалом» действует до 2022 года, а трансферный лист оценивается в 75 млн евро.