«Манчестер Сити» готов заплатить за Иско 75 млн фунтов

Как сообщает The SUN, «Манчестер Сити» по-прежнему претендует на игрока сборной Испании, который дважды отказался от переезда на «Этихад».

«Барселона» планирует увести Иско из «Реала» , если туда перейдет Неймар

Отмечается, что полузащитник недоволен своим положением в испанском клубе и готов покинуть «Сантьяго Бернабеу» этим летом.

Источник уверяет, что «Сити» готов удовлетворить финансовые требования Иско, и заплатить за его трансфер 75 млн фунтов.

В нынешнем сезоне 25-летний хавбек провел за «сливочных» 40 матчей, забил 7 голов и отдал 7 голевых передач. Его контракт с «Реалом» действует до 2022 года, а трансферный лист оценивается в 75 млн евро.