Команда МФЦ Ямала поборется за Кубок УрФО по стратегии и управлению бизнесом

Команда многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, победившая в региональном туре, примет участие в финальном раунде чемпионата по стратегии и управлению бизнесом — Global Management Challenge.

Он пройдет в среду, 28 марта, в Ханты-Мансийске. Участниками регионального тура стали 12 команд по пять человек в каждой. Команда ямальского МФЦ поборется за Кубок Уральского федерального округа по стратегии и управлению бизнесом.

В основе чемпионата лежит комплексный компьютерный бизнес-стимулятор (игровая модель), — сообщает пресс-служба губернатора автономного округа. Он дает возможность менее чем за месяц получить опыт управления компанией, равный нескольким годам работы в условиях глобальной конкуренции. Также чемпионат позволяет применить теоретические знания на практике и отработать основные управленческие и личностные навыки.

Соревнования Global Management Challenge проходят в России уже двенадцатый раз. В составе команд — представители различных сфер: государственные гражданские служащие, представители субъектов малого и среднего предпринимательства.