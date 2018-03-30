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«Барселона» может приобрести молодого француза
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«Барселона» может приобрести молодого француза 

Soccer News 5 часов назад
Фото: Soccer News
«Барселона» проявляет интерес к защитнику «Тулузы» Иссе Диопу, сообщает Sport.es.
По сведениям издания, каталонский клуб уже провел предварительные переговоры с агентом молодого футболиста. Каталонцы ищут центрального защитника в связи с возможных уходом из клуба Самуэля Умтити и Томаса Вермалена.
21-летний Диоп выступает за «Тулузу» с 2015 года, провел за клуб 85 матчей и забил 5 голов. Ориентировочная стоимость игрока составляет 22 миллиона евро.
Ранее сообщалось, что «Барселона» также рассматривает варианты с покупкой Дайота Упамекано ("РБ Лейпциг"), Тило Керера ("Шальке"), Клемана Лангле ("Севилья") и Маттейсом де Лигтом ("Аякс").
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