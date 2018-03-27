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«Мачестер Сити» намерен сделать предложение по ключевому хавбеку «Барселоны»
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«Мачестер Сити» намерен сделать предложение по ключевому хавбеку «Барселоны» 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
«Манчестер Сити» намерен сделать предложение по ключевому полузащитнику каталонской «Барселоны» Серхио Бускетсу.
Как информирует испанская пресса, в подписании 29-летнего хавбека заинтересован лично главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола, который и перевел в своем время футболиста в первую команду «сине-гранатовых». «Сити» рассчитывает склонить игрока к переезду на «Этихад» солидным в финансовом плане предложением.
В нынешнем сезоне Бускетс забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи в 41 матче за «Барселону».
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