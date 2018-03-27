«Мачестер Сити» намерен сделать предложение по ключевому хавбеку «Барселоны»

«Манчестер Сити» намерен сделать предложение по ключевому полузащитнику каталонской «Барселоны» Серхио Бускетсу

Как информирует испанская пресса, в подписании 29-летнего хавбека заинтересован лично главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола, который и перевел в своем время футболиста в первую команду «сине-гранатовых». «Сити» рассчитывает склонить игрока к переезду на «Этихад» солидным в финансовом плане предложением.

В нынешнем сезоне Бускетс забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи в 41 матче за «Барселону».