Команда района Южнопортовый стала победителем окружных соревнований по дартс

Победу на окружном этапе соревнований по дартс в рамках городской спартакиады «Мир равных возможностей» смогла одержать команда района Южнопортовый.

— В спартакиаде, игры которой прошли в территориальном центре социального обслуживания населения «Марьино» на Люблинской улице и клубе «Аксон» на Шарикоподшипниковской, приняли участие 23 человека, представляющие все районы ЮВАО города Москвы, — сообщили в центре физической культуры и спорта ЮВАО.

В итоге «золото» соревнований удалось получить команде района Южнопортовый. Вторую ступень пьедестала заняла команда из Кузьминок. А бронзовые награды достались игрокам из района Марьино.