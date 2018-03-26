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Команда района Южнопортовый стала победителем окружных соревнований по дартс
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Команда района Южнопортовый стала победителем окружных соревнований по дартс 

Префектура Юго-Восточного административного округа 39 минут назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Победу на окружном этапе соревнований по дартс в рамках городской спартакиады «Мир равных возможностей» смогла одержать команда района Южнопортовый.
— В спартакиаде, игры которой прошли в территориальном центре социального обслуживания населения «Марьино» на Люблинской улице и клубе «Аксон» на Шарикоподшипниковской, приняли участие 23 человека, представляющие все районы ЮВАО города Москвы, — сообщили в центре физической культуры и спорта ЮВАО.
В итоге «золото» соревнований удалось получить команде района Южнопортовый. Вторую ступень пьедестала заняла команда из Кузьминок. А бронзовые награды достались игрокам из района Марьино.
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