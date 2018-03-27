Министр спорта Татарстана: «Поле „Казань-Арены“ в надлежащем состоянии. Просто из-за погоды невозможно было подготовить зеленую травку»

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов поделился мнением о состоянии газона на стадионе «Казань-Арена».

— Газон находится под постоянным контролем. Погода нормализуется. Мы договорились и с РФС , и с РФПЛ, что два ближайших домашних матча «Рубин» сыграет на «Центральным» — этот стадион у нас резервный.

На самом деле, газон на «Казань-Арене» будет готов для телекартинки уже через две недели, но раз были такие нарекания, то мы коллегиально решили, что два ближайших матча лучше перенести, а в мае туда вернуться. Каждую неделю Виталий Мутко проводит большую видео-конференцию со всеми городами. Там мы обсуждаем многие вопросы по всем стадионам.

— То есть никакого «плана Б» в случае чего у вас нет?

— В данном случае его и не может быть. Поле в надлежащем состоянии. Мы полностью уверены в нем. В прошлом году мы сделали прошивку. В матче со «Спартаком» поле было ровным, мяч катился хорошо, это подтвердили и игроки. К сожалению, в очередной раз повторюсь, из-за погоды невозможно было подготовить поле с зеленой травкой. В таком уж регионе мы живем.

Не нужно думать, что о поле кто-то забыл или не следил за ним. Ничего страшного, оно восстановится. Есть четкая технологическая цепочка, — сказал Леонов.

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