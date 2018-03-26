Гоночные картинги разрушат лед в Сокольниках в честь окончания ледового сезона

Открытый турнир по картингу на льду состоится в столичном парке «Сокольники».

Идея заключается в следующем: участники турнира устроят заезды на гоночных картингах на катке «Лед». В ходе заездов им предстоит разрушить лед до асфальта. Нужно отметить, что спортсмены прошли особую экстремальную подготовку для участия в гонке.

Подобный турнир — совершенно новое событие не только для парка «Сокольники», но и для столицы в целом. Парк устраивает его в рамках закрытия сезона и завершения работы катка.

В качестве зрителя участие могут принять все желающие. Организаторы позаботились о гостях мероприятия: подготовлена масштабная программа с участием диджеев, популярных певцов и музыкантов.

Гонки будут состоять из нескольких этапов. После приветственного слова организаторов и специальных гостей пройдут квалификационные заезды. Их будет три. Между ними проведут подготовку картингов и трассы. По результатам турнира жюри подведет итоги, вручит призы и награды лучшим участникам.

Программа запланирована на 1 апреля. Начало в 12 часов по адресу: 5-й Лучевой просек, 3, строение 1 (каток «Лед» в парке «Сокольники»).

Вход свободный.

Фото: предоставлено пресс-службой парка «Сокольники».