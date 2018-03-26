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Александр Хованов: «Сомневаюсь, что меня отпустят на ЮЧМ, если „Монктон“ далеко пройдет в плей-офф»
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Александр Хованов: «Сомневаюсь, что меня отпустят на ЮЧМ, если „Монктон“ далеко пройдет в плей-офф» 

Спорт-Экспресс 34 минуты назад
Нападающий «Монктона» и юниорской сборной России Александр Хованов, включенный в расширенный состав национальной команды на юниорский чемпионат мира в Челябинске и Магнитогорске, рассказал «СЭ» о самочувствии, серии с «Римуски» и возможности приехать на сбор. В двух гостевых матчах с «Римуски» «Монктон» одержал одну победу. Счет в серии 1-1. Напомним, что Хованов пропустил больше половины сезона из-за гепатита А.
— Вас включили в расширенный состав юниорской сборной и вы вроде как должны приехать на сбор. Говорят, у ФХР есть договоренность с вашим клубом, что даже если вы далеко зайдете в плей-офф — вас отпустят на юниорский чемпионат мира.
— Я ничего не знаю о такой договоренности. Знаю только, что если мы вылетим — тогда поеду в сборную. И что-то я сомневаюсь, что такая договоренность может существовать.
— «Монктон» неожиданно бодро начал серию с «Римуски», который вроде как безусловный фаворит.
— Мы здорово начали серию. Отлично сыграли в первом матче. Во втором не повезло — в овертайме проиграли. Я хоть и забил, но должен был еще забивать. Были у меня хорошие моменты.
— Реально ли вообще пройти команду, которая опередила вас в регулярке на 30 с лишним очков?
— Конечно, реально. Мы были лучше в первых двух матчах. И моментов у нас было больше. Просто вратарь у них хороший (Колтен Эллис, один из фаворитов драфта НХЛ-2019 — прим. «СЭ»). И чуть везения нам не хватает. Если честно, мы их полностью переигрывали. Нам-то нечего терять, мы с 14-го места в плей-офф вышли. Это им-то нужно что-то придумывать.
— Что вам лично интереснее — забраться далеко в плей-офф или поехать на ЮЧМ?
— Пока я здесь — концентрируюсь на своей команде. А если так случится, что мы вылетим — я буду очень рад помочь сборной. Тем более что мы будем играть дома. И команда у нас подбирается отличная, вполне способная взять золото.
— В феврале вы говорили, что по-прежнему не в лучшей форме. Как сейчас обстоит дело?
— Потихоньку прихожу в себя. Сейчас, наверное, уже процентов на 90 готов. Очень помог мне вызов в сборную на Турнир пяти наций. В последнее время и статистика неплохая. В каждом матче очки набирать начал. И чувствую себя лучше и увереннее. Так что, надо помогать команде проходить в следующий раунд. (Игорь ЕРОНКО)
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