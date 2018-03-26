Лучшим молодым лыжником-гонщиком признали вологжанина

Стали известны итоги IV Кубка «Вологдамарафон». Финальные состязания прошли в минувшие выходные в спортивно-оздоровительном комплексе «Изумруд».

На старт эстафеты 4x5 км вышли 34 команды. Спортсмены приехали из разных уголков Вологодчины, а также Ярославской и Архангельской областей. Несмотря на то что первыми к финишу пришли жители Ярославля, в общем зачете первое место завоевала команде «Garant auto Ski Team», в составе которой выступили спортсмены Вологодской и Архангельской областей.

Лучшим молодым гонщиком сезона признан вологжанин Константин Зайцев . Победителем среди городов с населением до 3 тысяч человек стала Коноша. Абсолютным лидером Кубка в индивидуальном зачете признан Андрей Бабичев из Переславля-Залесского, среди женщин победила Оксана Яковлева из Тутаева.

Как обещают организаторы, в следующем сезоне соревнования расширят границы. Состязания пройдут на территории нескольких регионов, а к участию пригласят иностранных спортсменов.