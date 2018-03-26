Ещё
Лучшим молодым лыжником-гонщиком признали вологжанина
Далее:
Читайте также:
Ещё

Лучшим молодым лыжником-гонщиком признали вологжанина 

Вологда.рф 28 минут назад
Фото: Вологда.рф
Стали известны итоги IV Кубка «Вологдамарафон». Финальные состязания прошли в минувшие выходные в спортивно-оздоровительном комплексе «Изумруд».
На старт эстафеты 4x5 км вышли 34 команды. Спортсмены приехали из разных уголков Вологодчины, а также Ярославской и Архангельской областей. Несмотря на то что первыми к финишу пришли жители Ярославля, в общем зачете первое место завоевала команде «Garant auto Ski Team», в составе которой выступили спортсмены Вологодской и Архангельской областей.
Лучшим молодым гонщиком сезона признан вологжанин Константин Зайцев. Победителем среди городов с населением до 3 тысяч человек стала Коноша. Абсолютным лидером Кубка в индивидуальном зачете признан Андрей Бабичев из Переславля-Залесского, среди женщин победила Оксана Яковлева из Тутаева.
Как обещают организаторы, в следующем сезоне соревнования расширят границы. Состязания пройдут на территории нескольких регионов, а к участию пригласят иностранных спортсменов.
Вологда.рф: последние новости
Полторы сотни участников собрал весенний забег «Мартовские зайцы» Пять медалей привезли вологодские спортсмены с первенства России по спортивному туризму Семь медалей завоевали вологодские пловцы на зональных соревнованиях
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык18
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас42
Шипулина заподозрили в использовании допинга64
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой129
Боец смешанных единоборств из ДНР погиб в Кемерове
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:56
В США назвали героем Родченкова
Зимние виды спорта
00:29
Российские футболисты отметили поражение в баре
Футбол
00:48
Второй ракетке мира угрожали во время матча
Теннис Прочее
01:17
Королева дала слабину: на Загитову началась охота
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение