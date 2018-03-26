Президент хоккейного клуба ЦСКА Игорь Есмантович прокомментировал информацию об интересе к нападающему системы «Каролины Харрикейнз» Сергею Толчинскому.
«Мы заинтересованы в возвращении всех воспитанников ЦСКА на родину, в наш «армейский» клуб. Нападающий Сергей Толчинский входит в их число», — рассказал Есмантович корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву.
В нынешнем сезоне 22-летний Толчинский провёл 38 матчей в АХЛ за «Шарлотт», записав на свой счёт 22 (6+16) очка при показателе полезности «+2».