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Есмантович — о Толчинском: ЦСКА заинтересован в возвращении всех воспитанников
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Есмантович — о Толчинском: ЦСКА заинтересован в возвращении всех воспитанников 

Чемпионат.com 18 минут назад
Президент хоккейного клуба ЦСКА Игорь Есмантович прокомментировал информацию об интересе к нападающему системы «Каролины Харрикейнз» Сергею Толчинскому.
«Мы заинтересованы в возвращении всех воспитанников ЦСКА на родину, в наш «армейский» клуб. Нападающий Сергей Толчинский входит в их число», — рассказал Есмантович корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву.
В нынешнем сезоне 22-летний Толчинский провёл 38 матчей в АХЛ за «Шарлотт», записав на свой счёт 22 (6+16) очка при показателе полезности «+2».
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