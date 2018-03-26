Михаил Гершкович: Смолов справится с ролью капитана сборной

— Смолов — один из наиболее опытных игроков из тех, кто будет присутствовать на поле. Я думаю, он справится со своей задачей. Он характерный парень, харизматичный и пользуется уважением в команде. Тем более, что такой опыт у него уже был.

— То, что против Франции сыграет Лунев, а не Акинфеев, не ставит под сомнение место Игоря в основе сборной? — Нет, Игорь основной вратарь сборной. Он номер один, и это не обсуждается.

«Газета.Ru». Вячеслав Чанов : Выбор в пользу Лунева в матче с Францией — очень правильный шаг Но Луневу надо давать опыт. Он хороший вратарь и отлично проявляет себя в «Зените» , но ему требуется международный опыт. Игровая практика все равно нужна. И не надо забывать, что запасной вратарь тоже должен быть готов к турниру. Как раз в товарищеских играх практика и дается, — передает слова Гершковича

Добавим, что встреча сборных России и Франции состоится 27 марта на стадионе «Санкт-Петербург».