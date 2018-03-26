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Михаил Гершкович: Смолов справится с ролью капитана сборной
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Михаил Гершкович: Смолов справится с ролью капитана сборной 

Советский спорт 25 минут назад
— Смолов — один из наиболее опытных игроков из тех, кто будет присутствовать на поле. Я думаю, он справится со своей задачей. Он характерный парень, харизматичный и пользуется уважением в команде. Тем более, что такой опыт у него уже был.
— То, что против Франции сыграет Лунев, а не Акинфеев, не ставит под сомнение место Игоря в основе сборной? — Нет, Игорь основной вратарь сборной. Он номер один, и это не обсуждается.
Вячеслав Чанов: Выбор в пользу Лунева в матче с Францией — очень правильный шаг  Но Луневу надо давать опыт. Он хороший вратарь и отлично проявляет себя в «Зените», но ему требуется международный опыт. Игровая практика все равно нужна. И не надо забывать, что запасной вратарь тоже должен быть готов к турниру. Как раз в товарищеских играх практика и дается, — передает слова Гершковича «Газета.Ru».
Добавим, что встреча сборных России и Франции состоится 27 марта на стадионе «Санкт-Петербург».
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