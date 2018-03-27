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Юрий Семин: Российским командам сложно соперничать с топ-клубами из Европы
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Юрий Семин: Российским командам сложно соперничать с топ-клубами из Европы 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Sports.ru
«По коэффициентам УЕФА мы все также занимаем 6-е место. Португалия даже ниже нас в рейтинге. Вы, наверное, спрашиваете о нашем поражении от „Атлетико“ в Лиге Европы? Объективно эта команда сильнее нас сейчас, но мы не заслуживали настолько тяжелого поражения. Это не оправдание, но объяснение: „Локо“ только вкатывался в сезон, а у наших соперников он был в самом разгаре. Российским командам вообще очень сложно соперничать с топ-клубами из Европы, а с такими, как „Ницца“ или „Лион“ — вполне», — приводит слова Семина Sport24.ru.
Напомним, «Локомотив» по сумме двух матчей с «Атлетико» (1:8) выбыл из розыгрыша Лиги Европы.
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