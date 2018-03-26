Дмитрий Дорофеев: Сейчас важны не секунды, а то, что с Кулижниковым все в порядке

— С одной стороны, Павел заранее готовил себя к тому, что, возможно, придется пропустить Олимпиаду, — рассказывает Дмитрий . — С другой — сложно представить, какая буря была в душе у ребят, когда они окончательно поняли, что остаются без поездки в Пхенчхан… То, что случилось — это плевок в нашу сторону. Но тут ничего не сделаешь. Остается работать дальше.

Изначально альтернативный турнир планировали провести 16-18 февраля — в одни сроки с Играми. Пока спортсмены — на пике формы. Но в итоге соревнования перенесли. И прямо в тот день, как мы об этом узнали, Павел получил травму. Пробежал на тренировке контрольный страт на 1000 м, потом почувствовал боль в ноге — и все. На фоне всего этого у него, конечно, случился «депрессняк». Но постепенно Паша успокоился. Сейчас он вновь набрал отличную форму. А главное — к нему вернулась мотивация и желание работать! Сам этот турнир в Коломне — очень нужная вещь. Так ребята чувствуют поддержку. И это им серьезно помогает. Призовые? Конечно, тоже играют свою роль. Конькобежный спорт — не футбол. Мы большими гонорарами и рекламными контрактами не обласканы. И шанс заработать хорошие деньги выпадает нечасто. Только, конечно, когда готовишься к стартам, об этом совершенно не думаешь. Соревнуемся мы не из-за денег.

Что касается результата, то время 34,6 на 500 м — вполне достойное. На Олимпиаде Паша был бы третьим. Но там он мог бы пробежать и лучше! Мы изначально рассчитывали на 34,3-34,4 в Пхенчхане. Этого бы хватило для золота. Впрочем, сейчас важны не секунды. А то, что с Кулижниковым все в порядке. Он чисто и быстро бежит, он снова заряжен на борьбу. А главное — он получает удовольствие от того, что делает.