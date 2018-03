У Sea of Thieves проблемы с бородой

Проблемы мореплавателей в Sea of Thieves могут быть связаны не только с конкурирующими бандами мародеров, сторожащей сокровища нежитью и гигантскими головоногими, так и норовящими отправить вашу посудину ко дну. Разбойникам следует опасаться и так называемой ошибки AlmondBeard, отнимающей все наворованное непосильным трудом богатство.

Как это пристало студиям, Rare осведомлена по поводу проблемы и старательно работает над ее устранением. До тех пор, пока заплатка не будет готова, разработчики советуют всякий раз проверять состояние сетевого подключения через меню. Правда, игроки сообщают, что ошибка может возникнуть совершенно неожиданно.

Ahoy Pirates for an update! We are seeing join rates on our servers faster than we have ever seen with the US online, people are getting in steadily and our team is working now on it to manage the load… appreciate your patience while we work through this. pic.twitter.com/e4WKFolhPn

— Sea of Thieves (@SeaOfThieves) March 20, 2018

