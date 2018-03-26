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Марадона: «Видеоповторы должны быть частью футбола»
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Марадона: «Видеоповторы должны быть частью футбола» 

SPORT24.ru 14 минут назад
Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона поддержал идею введения системы видеопомощи арбитру VAR.
"Я думаю, технология VAR должна быть частью футбола. Футбол не должен отставать от технологий, потому, что они повсюду. Я думаю, VAR это очень хорошо, потому, что показывает, что именно произошло на поле. Дело не в том, был гол или нет, был офсайд или нет. Это дает судье дополнительные средства и показывает, что новая ФИФА идет к открытости.
С моим голом рукой из-за VAR ничего бы не случилось. Я бы сыграл против VAR", — цитирует Марадону Goal.
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