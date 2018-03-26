Что нового произошло в жизни игроков НХЛ и КХЛ за последнюю неделю

Издёвки Панарина, претензии Овечкина и приём Ковальчука — в обзоре соцсетей.

«Автомобилист» сезон завершил, и Анатолий Голышев пустился во все тяжкие… Ну, мы имеем в виду, что позволил себе съесть бургер. Когда, если не во время отпуска? Скоро хоккеисту предстоит операция, пожелаем ему крепкого здоровья и сил, там уже будет не до фастфуда.

На футбол

Массимо Каррерой. В Москве Голышев успел не только бургеры покушать, но и сходить на футбол. Сборная России, правда, проиграла Бразилии со счётом 0:3, зато Анатолий сфотографировался с тренером «Спартака»

Миронов тоже на Бразилии

И Андрей Миронов не смог пропустить матч в «Лужниках». Судя по выражению лица хоккеиста, игрой с Бразилией он был недоволен.

У ЦСКА была непростая неделя, чего только стоят восемь периодов в пятом матче с «Йокеритом»! Но второй раунд пройден, есть время перевести дух перед битвой со СКА. Сергей Андронов выходные проводит с дочкой.

После победы над «Йокеритом» Кирилл Капризов опубликовал фото с Никитой Нестеровым Богданом Киселевичем . Хоккеисты радовались выходу в финал конференции. Илья Ковальчук регулярно обновляет «Инстаграм», и это фото не прошло мимо него. «Кирилл, ждём вас в гости», — написал форвард СКА. Кажется, москвичей ждёт радушный приём в Северной столице.

Сезон для «Сочи» уже завершён, но игроки продолжают держать себя в форме. Павел Падакин, например, тренируется вместе с женой.

Банда из Череповца

Где продолжит карьеру Дмитрий Кагарлицкий — большой вопрос. Но, кажется, его жене нравится в Череповце. «Команда мечты», — написала Екатерина под фото с игроками «Северстали»

Артемий Панарин любит пошутить над товарищами по команде. После тяжёлого матча Сергей Бобровский решил послушать музыку в самолёте. И немного увлёкся. Артемий же незаметно записал видео, напевая любимый «Владимирский централ». Интересно, как вратарь отреагировал на этот ролик?

Тренировки Панарина

Форвард «Коламбуса» вообще очень любит выставлять видео. Сегодня появился очередной ролик, как Артемий дрессирует свою собаку.

Ужасный партнёр Овечкина