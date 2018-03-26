— Это совершенно правильно! Мы знаем Акинфеева — это совершенно надежный вратарь, будем говорить, номер один. Но футбол ведь такая игра — в любой момент игрок может получить травму, поэтому нужно дать время Луневу. Тем более что он будет играть на родном стадионе санкт-петербургского «Зенита», за который выступает на клубном уровне. Сыграть против такой мощной команды, как Франция, — это огромный опыт, что пригодится в будущем.
Михаил Гершкович: Смолов справится с ролью капитана сборной
— В отсутствие Акинфеева капитаном будет нападающий Смолов. Как вы думаете, готов ли он к этой роли? — Роль капитана какая? Самому быть в игре и вести остальных за собой. Вся установка уже будет дана тренером, и каждый футболист будет знать, что ему положено делать. Прежде всего, капитан должен выполнить свои обязанности по позиции (в данном случае — нападающего), а также держать коллектив на поле в хорошем игровом ритме. Если Смолов будет в игре, тогда и команда будет в игре, — передает слова Булавина «Газета.Ru».
Добавим, что встреча сборных России и Франции состоится 27 марта на стадионе «Санкт-Петербург».