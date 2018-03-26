Спортсмены из Аэропорта выступили на окружных соревнованиях по игре в дартс 

Сборная команда района Аэропорт по дартсу приняла участие в окружных соревнованиях среди людей с ограниченными возможностями здоровья. Мероприятие прошло в рамках городской спартакиады «Спорт для всех». Об этом рассказала представитель районного досугового центра «Орбита» Екатерина Копейкина.
— Члены нашей сборной Дмитрий Кузнецов, Зинаида Губанова, Александр Данилов и Елена Краснова набрали 1407 очков и заняли седьмое место среди 16 команд из разных районов Северного административного округа Москвы, — поделилась Копейкина.
Напомним, поклонники игры в дартс собираются в «Орбите» уже не первый год. Они не раз становились призерами окружных соревнований.
«Орбита» находится по адресу улица 8 Марта, д. 13. (мю)