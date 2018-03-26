Спортсмены из Аэропорта выступили на окружных соревнованиях по игре в дартс

Сборная команда района Аэропорт по дартсу приняла участие в окружных соревнованиях среди людей с ограниченными возможностями здоровья. Мероприятие прошло в рамках городской спартакиады «Спорт для всех». Об этом рассказала представитель районного досугового центра «Орбита» Екатерина Копейкина

Напомним, поклонники игры в дартс собираются в «Орбите» уже не первый год. Они не раз становились призерами окружных соревнований.

«Орбита» находится по адресу улица 8 Марта, д. 13. (мю)