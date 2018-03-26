Ещё
Спортсмены из Аэропорта выступили на окружных соревнованиях по игре в дартс
Далее:
Читайте также:
Ещё

Спортсмены из Аэропорта выступили на окружных соревнованиях по игре в дартс 

Управа района Аэропорт города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
Сборная команда района Аэропорт по дартсу приняла участие в окружных соревнованиях среди людей с ограниченными возможностями здоровья. Мероприятие прошло в рамках городской спартакиады «Спорт для всех». Об этом рассказала представитель районного досугового центра «Орбита» Екатерина Копейкина.
— Члены нашей сборной Дмитрий Кузнецов, Зинаида Губанова, Александр Данилов и Елена Краснова набрали 1407 очков и заняли седьмое место среди 16 команд из разных районов Северного административного округа Москвы, — поделилась Копейкина.
Напомним, поклонники игры в дартс собираются в «Орбите» уже не первый год. Они не раз становились призерами окружных соревнований.
«Орбита» находится по адресу улица 8 Марта, д. 13. (мю)
Управа района Аэропорт города Москвы: последние новости
Игроки футбольного клуба ЦСКА встретятся с болельщиками на 3-й Песчаной Шашисты из Аэропорта стали серебряными призерами на окружных соревнованиях Серебряную и бронзовую награды завоевали на окружных соревнованиях юные шашисты из Аэропорта
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа причина смерти футболиста после удара мячом4
Шипулина заподозрили в использовании допинга65
Загитова высказалась о неудаче на ЧМ40
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой129
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас45
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:56
В США назвали героем Родченкова
Зимние виды спорта
00:29
Российские футболисты отметили поражение в баре
Футбол
00:48
Второй ракетке мира угрожали во время матча
Теннис Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение