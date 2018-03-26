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В Балтийске провели митинг в честь героев-катерников
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В Балтийске провели митинг в честь героев-катерников 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
Сегодня, 26 марта, в Балтийске провели митинг в честь героев-катерников, сражавшихся в годы Великой Отечественной войны. Традиционно в этот день организуется забег, который стартует в Калининграде.
Марафонцы, преодолевая более 46 километров, финишируют к началу торжественного построения. Событие приурочено к морскому бою, который произошел 27 марта 1945 года в Балтийском море, когда два советских катера вступили в неравную схватку с 14 фашистскими судами.
В экипаже одного из этих катеров был старшина второй статьи Анатолий Птицин. В честь него назван новейший буксир.
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