В Балтийске состоялся марафонский забег в честь героев-катерников Великой Отечественной войны

Его возглавила олимпийская чемпионка, рекордсменка мира в беге на сверхдлинные дистанции Ирина Реутович. Ее поддержал мастер спорта, чемпион мира среди ветеранов по марафонскому бегу Сергей Перминов

В Балтийской военно-морской базе состоялись традиционный марафонский пробег и торжественный митинг, посвященные подвигу советских героев-моряков, вступивших в этот день в 1945 году в неравный бой с фашистскими катерами под Лиепаей.

Марафон возглавила олимпийская чемпионка, рекордсменка мира в беге на сверхдлинные дистанции Ирина Реутович. Ее поддержали мастер спорта, чемпион мира среди ветеранов по марафонскому бегу Сергей Перминов.

Впервые марафон финишировал не возле дома фронтовика, а у нового катера Балтийского флота, которому было присвоено имя «Анатолий Птицын».

Именно там спортсменов встретили командир БВМБ контр-адмирал Александр Щербицкий, глава администрации Балтийского муниципального района Сергей Мельников , председатель Совета ветеранов Анатолий Коротков , настоятель кафедрального Свято-Георгиевского морского собора архимандрит Софроний, юнармейцы и жители города.

После торжественного митинга все присутствующие почтили память Анатолия Птицына и всех погибших моряков за свободу Родины минутой молчания.

Как отметила Ирина Реутович, «мы бежим, чтобы вы помнили», и выразила надежду, что марафонский забег в честь героев-катерников будет продолжаться и в последующие годы –— эстафету подхватят представители более молодого поколения.