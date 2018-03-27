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В Балтийске состоялся марафонский забег в честь героев-катерников Великой Отечественной войны
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В Балтийске состоялся марафонский забег в честь героев-катерников Великой Отечественной войны 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Его возглавила олимпийская чемпионка, рекордсменка мира в беге на сверхдлинные дистанции Ирина Реутович. Ее поддержал мастер спорта, чемпион мира среди ветеранов по марафонскому бегу Сергей Перминов.
В Балтийской военно-морской базе состоялись традиционный марафонский пробег и торжественный митинг, посвященные подвигу советских героев-моряков, вступивших в этот день в 1945 году в неравный бой с фашистскими катерами под Лиепаей.
Марафон возглавила олимпийская чемпионка, рекордсменка мира в беге на сверхдлинные дистанции Ирина Реутович. Ее поддержали мастер спорта, чемпион мира среди ветеранов по марафонскому бегу Сергей Перминов.
Впервые марафон финишировал не возле дома фронтовика, а у нового катера Балтийского флота, которому было присвоено имя «Анатолий Птицын».
Именно там спортсменов встретили командир БВМБ контр-адмирал Александр Щербицкий, глава администрации Балтийского муниципального района Сергей Мельников, председатель Совета ветеранов Анатолий Коротков, настоятель кафедрального Свято-Георгиевского морского собора архимандрит Софроний, юнармейцы и жители города.
После торжественного митинга все присутствующие почтили память Анатолия Птицына и всех погибших моряков за свободу Родины минутой молчания.
Как отметила Ирина Реутович, «мы бежим, чтобы вы помнили», и выразила надежду, что марафонский забег в честь героев-катерников будет продолжаться и в последующие годы –— эстафету подхватят представители более молодого поколения.
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