Лев: «Не думаю, что Бразилия еще переживает травму из-за счета 1:7»

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев заявил, что разгром Бразилии (7:1) на ЧМ-2014 был для немцев не так важен, как для самих бразильцев.

"У них, вроде, осталось только три игрока с 2014 года. Не думаю, что они до сих пор переживают ту травму. Их игроки выступают в топ-клубах и привыкли к давлению.

На Бразилию тот результат повлиял сильнее, чем на нас. Конечно, и для нас он был важен, но это был шаг к финалу. Следующим утром мы переключились на новую игру. Важнее было сосредоточиться на финале", — приводит слова Лева пресс-служба сборной Бразилии.