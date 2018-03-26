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Лев: «Не думаю, что Бразилия еще переживает травму из-за счета 1:7»
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Лев: «Не думаю, что Бразилия еще переживает травму из-за счета 1:7» 

SPORT24.ru 2 часа назад
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев заявил, что разгром Бразилии (7:1) на ЧМ-2014 был для немцев не так важен, как для самих бразильцев.
"У них, вроде, осталось только три игрока с 2014 года. Не думаю, что они до сих пор переживают ту травму. Их игроки выступают в топ-клубах и привыкли к давлению.
На Бразилию тот результат повлиял сильнее, чем на нас. Конечно, и для нас он был важен, но это был шаг к финалу. Следующим утром мы переключились на новую игру. Важнее было сосредоточиться на финале", — приводит слова Лева пресс-служба сборной Бразилии.
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