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Лёв: «Сейчас Бразилия намного сильнее, чем в 2014 году»
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Лёв: «Сейчас Бразилия намного сильнее, чем в 2014 году» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Рулевой сборной Германии Йоахим Лёв прокомментировал поражение от Бразилии (0:1) в товарищеской встрече.
"Сейчас бразильцы намного сильнее, чем в 2014 году. Они стали лучше играть в защите и нападении. Бразилия продемонстрировали свою силу не только сегодня, но и в предыдущих поединках. Конечно, они одни из фаворитов мундиаля.
На ЧМ-2014 при счете 0:2 бразильцы впали в отчаяние. Сейчас они обороняются как единое целое. Тите заставил всех футболистов отрабатывать в обороне", — цитирует Лёва Selecao Brasileira.
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