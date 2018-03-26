В Министерстве спорта РФ начались курсы повышения квалификации по антидопинговой профилактике

министерстве спорта России начали работу курсы по повышению квалификации в сфере профилактики антидопинговых нарушений. Об этом сообщает

Курсы на тему «Этика в спорте: ключевые аспекты антидопинговой деятельности» созданы для представителей региональных органов исполнительной власти в области физической культуры и спорта, образовательных и спортивных организаций из более 30 субъектов РФ. Курсы продолжатся до 29 марта.