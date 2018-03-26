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В Министерстве спорта РФ начались курсы повышения квалификации по антидопинговой профилактике
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В Министерстве спорта РФ начались курсы повышения квалификации по антидопинговой профилактике 

SPORT24.ru 1 час назад
В министерстве спорта России начали работу курсы по повышению квалификации в сфере профилактики антидопинговых нарушений. Об этом сообщает
Курсы на тему «Этика в спорте: ключевые аспекты антидопинговой деятельности» созданы для представителей региональных органов исполнительной власти в области физической культуры и спорта, образовательных и спортивных организаций из более 30 субъектов РФ. Курсы продолжатся до 29 марта.
«Хочу обратить ваше внимание, что в декабре прошлого года принят федеральный закон, предусматривающий в качестве одного из обязательных пунктов, включаемых в трудовой договор, условие об обязанности тренера соблюдать антидопинговые правила как общероссийские, так и утвержденные международными антидопинговыми организациями», — сказал министр спорта Павел Колобков.
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