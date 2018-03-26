Сравнившему Россию с фашистами Борису Джонсону припомнили «зигующую» британскую королеву

Борису Джонсону припомнили фото юной королевы, где она и члены ее семьи выражают жест, напоминающий нацистское приветствие.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон недавно сравнил Россию с фашистской Германией, заявив, что Россия использует Чемпионат мира по футболу как PR-ход в стиле Гитлера. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал данное сравнение отвратительным. А пользователи соцсетей напомнили Джонсону статью британского таблоида The Sun, который в 2015 году показал всеми миру юную «зигующую» королеву Елизавету II

Издание опубликовало скрин-шоты из семейного видео королевской семьи 1933 года. На видео будущая королева в возрасте семи лет вместе с матерью, трехлетней сестрой Маргарет и дядей играет на лужайке в саду. На одном из кадров видео королева, будучи еще маленькой девочкой, изображена с поднятой вверх рукой в нацистском приветствии.

Королева-мать первой показывает жест, похожий на нацистское приветствие. Его повторяет принц Эдвард, будущий Эдуард VIII, а также дети.