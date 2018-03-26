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Сравнившему Россию с фашистами Борису Джонсону припомнили «зигующую» британскую королеву
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Сравнившему Россию с фашистами Борису Джонсону припомнили «зигующую» британскую королеву 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Борису Джонсону припомнили фото юной королевы, где она и члены ее семьи выражают жест, напоминающий нацистское приветствие.
Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон недавно сравнил Россию с фашистской Германией, заявив, что Россия использует Чемпионат мира по футболу как PR-ход в стиле Гитлера. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал данное сравнение отвратительным. А пользователи соцсетей напомнили Джонсону статью британского таблоида The Sun, который в 2015 году показал всеми миру юную «зигующую» королеву Елизавету II.
Издание опубликовало скрин-шоты из семейного видео королевской семьи 1933 года. На видео будущая королева в возрасте семи лет вместе с матерью, трехлетней сестрой Маргарет и дядей играет на лужайке в саду. На одном из кадров видео королева, будучи еще маленькой девочкой, изображена с поднятой вверх рукой в нацистском приветствии.
Королева-мать первой показывает жест, похожий на нацистское приветствие. Его повторяет принц Эдвард, будущий Эдуард VIII, а также дети.
Ранее Борис Джонсон согласился с заявлением депутата от Лейбористской партии Яна Остина о том, что ЧМ-2018, который пройдет этим летом в России, можно сравнить с Олимпиадой 1936 года в Берлине при нацистах. Якобы Владимир Путин хочет использовать мировое первенство подобно тому, как это в свое время сделал Адольф Гитлер — для улучшения имиджа.
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