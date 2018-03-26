Главная команда ФК «Строгино» вернулась в Москву после сборов в Крымске

Основная команда футбольного клуба «Строгино» вернулась в столицу после учебно-тренировочных сборов, которые проходили с 11 по 24 марта в городе Крымск Краснодарского края. За это время желто-синие провели интенсивный тренировочный процесс, а также сыграли в шести контрольных матчах. Об этом сообщил пресс-атташе ФК «Строгино» Евгений Михайлов.

— Заключительные контрольные матчи желто-синие провели с местным коллективом «Кубанская Корона», а также с ФК «Оренбург-2», — рассказал Евгений Михайлов . — Первая игра завершилась со счетом 1:1. Забитый мяч на счету Максима Куфтина . Во втором контрольном матче с профессиональной командой из Оренбурга наша команда уступила со счетом 1:2.

По словам Евгения Михайлова, 28 марта главная команда возобновит тренировки уже в расположении клуба. А 7 апреля желто-синие на домашнем стадионе сыграют с ФК «Зоркий» из Красногорска.