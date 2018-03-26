В Строгине пенсионеры отметили трехлетие танцевальной студии

В марте исполнилось три года студии «Танцевальная мозаика», которая базируется в клубе «Современник» на улице Твардовского в районе Строгино. В студии занимаются все желающие от 55 лет.

— Осваиваем самые разные танцы народов мира. Есть начинающие пенсионеры, есть те, кому далеко за 70, — рассказывает руководитель студии Галина Родина. — Сейчас занимаемся русскими народными танцами — хоровод «Ой, цветёт калина», «Ярмарка». Хотели разучить «Калинку», но там очень быстрые движения, пока не все справляются. Кстати, костюмы многие артистки шьют сами.

Коллектив разучил не только русские и цыганские танцы. Есть танец со свечами в египетском стиле, есть знаменитый еврейский «7.40». С трудом давались движения аргентинского танго «Кумпарсита», но смогли и его освоить.