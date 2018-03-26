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В Строгине пенсионеры отметили трехлетие танцевальной студии
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В Строгине пенсионеры отметили трехлетие танцевальной студии 

Префектура СЗАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
В марте исполнилось три года студии «Танцевальная мозаика», которая базируется в клубе «Современник» на улице Твардовского в районе Строгино. В студии занимаются все желающие от 55 лет.
— Осваиваем самые разные танцы народов мира. Есть начинающие пенсионеры, есть те, кому далеко за 70, — рассказывает руководитель студии Галина Родина. — Сейчас занимаемся русскими народными танцами — хоровод «Ой, цветёт калина», «Ярмарка». Хотели разучить «Калинку», но там очень быстрые движения, пока не все справляются. Кстати, костюмы многие артистки шьют сами.
Коллектив разучил не только русские и цыганские танцы. Есть танец со свечами в египетском стиле, есть знаменитый еврейский «7.40». С трудом давались движения аргентинского танго «Кумпарсита», но смогли и его освоить.
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