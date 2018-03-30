Пензенский «Зенит» и зеленодольский «Анжи-Юниор» снялись с участия в ПФЛ

МОСКВА, 30 марта. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футбольные клубы "Зенит" (Пенза) и «Анжи— Юниор» (Зеленодольск) снимаются с участия в первенстве Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). Об этом ТАСС сообщил президент ПФЛ Андрей Соколов.

"К сожалению, такое плохое событие, как снятие «Зенита» с чемпионата, произошло в российском футболе накануне чемпионата мира по недосмотру и попустительству региональных властей и муниципалитета города Пензы. Это огрехи предыдущих периодов, когда все делалось бесконтрольно. При возникновении трудностей в сентябре я выезжал в Пензенскую область, встречался с правительством города, клубом, командой, на тот момент удалось решить существующие проблемы. Но в целом субъект РФ, как орган исполнительной власти, не проявил заинтересованности в дальнейшей деятельности клуба и развитии футбола", — сказал Соколов.

"Хотя Пензенская область — это место, где планировались мероприятия с участием команд чемпионата мира, там постелили естественное и искусственное поля. Сам футбольный клуб «Зенит» — это не только команда, но и детско-юношеская спортивная школа. Так что это не вина Российского футбольного союза и ПФЛ, а корни всех бед надо искать в Пензенской области", — отметил глава ПФЛ.

По его словам, проблемы клубов связаны не с недостаточным финансированием, а с плохой организацией и ненадобностью команд их владельцам. «Также не возобновит весеннюю часть „Анжи-Юниор“, но там проблемы не столько в отсутствии должного финансирования, сколько в плохой организации самого рабочего процесса. Так что сейчас у нас два клуба, которые уведомили лигу, что снимаются с чемпионата», — рассказал он.

Пензенский «Зенит» играл в зоне «Центр» первенства ПФЛ и после 17 матчей шел на 13-м месте в турнирной таблице, набрав 11 очков. Зеленодольский «Анжи-Юниор» участвовал в зоне «Урал-Приволжье», где после 16 игр располагался на девятой строчке (16 очков).

Первенство ПФЛ в зоне «Центр» возобновится 7 апреля, в зоне «Урал-Приволжье» — 10 апреля.