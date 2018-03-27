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Александр Бубнов: Сборная готова к чемпионату мира процентов на 40
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Александр Бубнов: Сборная готова к чемпионату мира процентов на 40 

Советский спорт 14 часов назад
Фото: Евро-футбол.Ру
— Перестановки в стартовом составе нашей команды были связаны с желанием улучшить игру в атаке. Все игроки, которые вышли в средней линии, заточены именно под это — как и Жирков, появившийся на левом фланге. Черчесов явно хотел лучше контролировать мяч и больше атаковать. А замена Нойштедтера на Кутепова, видимо, стала следствием претензий к последнему по итогам матча с Бразилией.
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В целом считаю счет закономерным, хотя нужно вспомнить эпизод, в котором чуть было не забил Гранат. С другой стороны, 3:1 в полной мере отражает разницу в классе, а ведь французы к тому же выложились не на сто процентов.
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На сегодняшний день сборная готова к чемпионату мира процентов на 40. Показатель скромный, но слаженной и сбалансированной игры мы по-прежнему не увидели, но время, чтобы это исправить, еще есть., — цитирует Бубнова Sportbox.ru.
Добавим, что перед чемпионатом мира национальная команда проведет еще две контрольные встречи: с Австрией (30 мая) и Турцией (5 июня). Первый матч на ЧМ-2018 Россия сыграет 14 июня против Саудовской Аравии.
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