Александр Бубнов: Смолов, Глушаков и Самедов для Черчесова являются лидерами сборной 

— Глушаков не весь матч сыграл. Его заменили из-за проблем в опорной зоне. У него большой процент брака. Самедов тоже не свой лучший матч провел. Зобнин травмировался. Смолов, Глушаков и Самедов для Черчесова являются лидерами этой сборной. И они неудачно сыграли. Смолов был фактически отрезан от остальной команды, — передает слова Бубнова «Спорт FM».
Напомним, что контрольная встреча сборных России и Франции состоится 27 марта на стадионе «Санкт-Петербург». «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.