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Черемушкинские пловцы показали свое мастерство
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Черемушкинские пловцы показали свое мастерство 

Мои Черемушки 1 час назад
Фото: Мои Черемушки
В бассейне Психоневрологического интерната № 20, который находится на улице Обручева, дом 28 корпус 4, состоялись соревнования по плаванию в рамках Московской Спартакиады «Мир равных возможностей» для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Перед открытием турнира был объявлен регламент проведения соревнования, исполнен гимн России, а на закрытии мероприятия было проведено награждение кубками, медалями и грамотами, победителей и призеров.
Несмотря на то, что у спортсменов есть некие ограничения возможностей здоровья, пловцы в очередной раз доказали, что физические недостатки неспособны помешать развитию личности и тела, а при наличии мотивации и стараний спортсмену по плечу любые вершины. По итогам соревнований из команд-победителей была сформирована сборная команда для участия в окружном этапе этих соревнований.
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